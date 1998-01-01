Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области

Власти Нижегородской области заключили соглашение на строительство первого в России частного космодрома. Инициатором проекта выступает компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием космического туризма.

— Мы выслали материалы на днях в Роскосмос по космодрому и тем участкам, которые мы рассматриваем, с просьбой помочь нам согласовать на федеральном уровне эту территорию в качестве космодрома, ждем ответ, — заявил гендиректор организации Павел Пушкин.

Как сообщает ТАСС, соглашение предусматривает инвестиции в строительство объекта на сумму 2,6 миллиарда рублей. В случае успешного согласования с Роскосмосом, многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов будет возведен до 2025 года. По планам, экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 километров.

Ранее Пятый канал сообщал, что российская компания создаст «космическую яхту» для туристов.