Российская компания создаст «космическую яхту» для туристов

«Космическая яхта Селена» российского производства сможет доставить на околоземную орбиту шестерых туристов и одного бортового специалиста. Об этом рассказали в НПО «Авиационно-космические технологии».

Как сообщает РИА Новости, разработка беспилотного космического корабля началась еще два года назад. По словам инженеров частной компании, аппарат не требует специально обустроенных космодромов и может взлетать с обычных аэродромов.

Всего планируется создать три образца. Сама яхта будет беспилотной, однако для спокойствия пассажиров там будет находиться специалист. Стоимость полета составит около 200—300 тысяч долларов с человека.

Ранее Пятый канал рассказывал почему компания, обещавшая «спасти» людей с Земли, стала банкротом.