Путин предупредил о продолжении кибернаступления на Россию

Россия должна быть готова к тому, что кибернаступление против страны продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 6 марта, на заседании коллегии ФСБ.

— За последние три года участились случаи скоординированных атак, то есть, состоящих из нескольких, связанных между собой акций. Если в 2014–2015 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, что тоже немало, но в 2016 году — уже 12 тысяч, в 2017 — порядка 12,5 тысячи, а в прошлом — 17 тысяч, — сказал он.

Путин пояснил, что, по сути, это хорошо спланированные масштабные спецоперации, способные нанести урон национальным интересам России.

— Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что «в этой связи важно своевременно принимать меры по защите критической информационной структуры, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак».

Ранее Пятый канал рассказывал, что специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вид интернет-нападений на финансовые учреждения, в том числе российские банки.