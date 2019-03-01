«Ты стала аниме» — Полина Гагарина показала новый образ. Поклонники в восторге!

, 18:56 Фото 107

Сейчас певица находится в Азии, где участвует в крупном музыкальном шоу и изучает китайский язык, временами радуя фанатов новыми фото в Instagram.

Фото: Instagram @gagara1987

Ни для кого не секрет, что Полина Гагарина смело идет на любые эксперименты. Порой это не всем нравится, но нынешний лук буквально взорвал Instagram. На своей страничке Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом парике каре.

Сейчас российская певица участвует в самом популярном вокальном шоу «The Singer» в Китае. Многие поклонники приняли ее новый образ как часть конкурса.

— Это тоже часть конкурса или вы уже обратно? — интересуется @jullycherry.

— Ну все, поехали теперь в Корею, там вообще с ума сойдут по тебе, да еще в таком образе, — подбадривает певицу @feliksovna89.

Некоторые посмеялись над образом Гагариной.

— Ясновидящая гадалка Серофима.

— Она похожа на мою бабушку!

Ну а самые внимательные заметили, что артистка похожа на вымышленного персонажа:

— Здесь на Дейнерис похожа, — заметил поклонник @guliko74.

— Ты стала аниме!

Дейнерис Таргариен — персонаж из книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. В сериале «Игра престолов» ее образ воплотила британская актриса Эмилия Кларк. Дейнерис — представительница рода Таргариенов и дочь короля Семи королевств Эйриса II Безумного.

«The Singer» похож на русское шоу «Голос», в котором Полина Гагарина была наставницей. Проект придумали в Корее, а в Китае он выходит с 2013 года и транслируется Hunan TV — одним из самых крупных каналов в стране. В конкурсе восемь этапов: квалификация, нокауты, полуфиналы, финал и гала-концерт. По формату «The Singer» — нечто среднее между реалити и классическим постановочным шоу.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ранее Пятый канал рассказывал, как Полина Гагарина станцевала «скибиди» с новым другом в Китае.

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