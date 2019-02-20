Видео: Полина Гагарина станцевала «скибиди» с новым другом в Китае

Певица Полина Гагарина с некоторым опозданием от трендов решилась записать ролик, в котором она исполняет ставший вирусным танец «скибиди» вместе со своим китайским приятелем, сообщает Teleprogramma.pro. Короткое видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

—Всем привет из Китая! Мы уже вовсю готовимся к следующему эпизоду! А это мой друг Mr.Wang. В общем, работаем, — озаглавила пост Полина Гагарина.

31-летняя певица неожиданно для российских поклонников отправилась в Поднебесную, где принимает участие в местном шоу. Из-за этого ей даже пришлось перенести несколько выступлений в России и Белоруссии.

Ранее Пятый канал сообщал, что Полина Гагарина триумфально дебютировала на азиатском конкурсе Singer. Российская певица победила в первом этапе песенного телевизионного шоу.