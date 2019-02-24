Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поразила фанатов, пройдя по красной дорожке

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Актриса привлекла внимание поклонников, посетив церемонию вручения премии «Оскар». Награду вручают в Лос-Анджелесе в воскресенье, 24 февраля.

Фото: Instagram @emilia_clarke

Известная американская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», покорила своих фанатов, посетив церемонию вручения премии «Оскар» в 2019 году.

91-я церемония за заслуги в области кинематографа за 2018 год проходит 24 февраля года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. На этот раз актрисе выпала честь вручить почетную награду, поэтому к выходу на сцену Эмилия подготовилась основательно.

 
 
 
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Публикация от Emilia Clarke (@emiliaclarkee)

Для главное киноночи года актриса вместе со своим стилистом выбрала платье-русалку от Balmain лавандового цвета. Образ дополнили броские ювелирные украшения от бренда Niwaka jewelry.

Поклонники звезды фильмов и сериалов написали сотни комментариев, выражая восторг от невероятного платья и макияжа Эмилии Кларк.

— Эмилия Кларк не может быть такой красивой, королева всех драконов!

— Лучше всех сегодня вечером одеты Дженнифер Хадсон, Эшли Грэм, Эмилия Кларк, Эмма Стоун и Тина Фей

— Эмилия Кларк стала тюльпаном на красной ковровой дорожке

— Какая же все-таки Эмилия красотка! — пишут фанаты актрисы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Якутии сделают народный «Оскар» для создателей «Игры престолов».

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