Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поразила фанатов, пройдя по красной дорожке

Известная американская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», покорила своих фанатов, посетив церемонию вручения премии «Оскар» в 2019 году.

91-я церемония за заслуги в области кинематографа за 2018 год проходит 24 февраля года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. На этот раз актрисе выпала честь вручить почетную награду, поэтому к выходу на сцену Эмилия подготовилась основательно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emilia Clarke (@emiliaclarkee) 24 Фев 2019 в 3:23 PST

Для главное киноночи года актриса вместе со своим стилистом выбрала платье-русалку от Balmain лавандового цвета. Образ дополнили броские ювелирные украшения от бренда Niwaka jewelry.

Поклонники звезды фильмов и сериалов написали сотни комментариев, выражая восторг от невероятного платья и макияжа Эмилии Кларк.

— Эмилия Кларк не может быть такой красивой, королева всех драконов!

— Лучше всех сегодня вечером одеты Дженнифер Хадсон, Эшли Грэм, Эмилия Кларк, Эмма Стоун и Тина Фей

— Эмилия Кларк стала тюльпаном на красной ковровой дорожке

— Какая же все-таки Эмилия красотка! — пишут фанаты актрисы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Якутии сделают народный «Оскар» для создателей «Игры престолов».