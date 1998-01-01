Скончался бас-гитарист Queen Майк Гроуз

Первый бас-гитарист всемирно популярной британской группы Queen Майк Гроуз скончался. Печальную для фанатов весть сообщил барабанщик этого коллектива Роджер Тейлор.

— Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром, — написал Тейлор в Twitter.

Twitter @OfficialRMT

Гроуз присоединился к знаменитой группе в 1970 году, но играл в ней только несколько месяцев.

Характерно, что о дате рождения Гроуза доподлинно неизвестно. Также мало информации и о том, чем он занимался после Queen.

Как сообщал Пятый канал, на прошедшей в конце февраля церемонии вручения кинопремии «Оскар» одним из номинантов был фильм «Богемская рапсодия», рассказывающий о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри.