Компания Huawei подала в суд на власти США из-за запрета на ее продукцию

Китайская компания Huawei подала иск в отношении Белого дома из-за обвинений правительства США властей КНР в слежке с помощью технологий. Об этом сообщает Reuters.

Агентство утверждает, что китайская компания обратилась с иском в окружной суд Техаса. Из заявления Huawei следует, что правительство США так и не смогло доказать свои обвинения, которые бы оправдали введение ограничений в стране на продукцию Huawei.

Китайская компания оказалась под угрозой санкций после того, как власти США и Австралии обвинили ее в промышленном шпионаже с помощью оборудования, которое используется во всем мире.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 1 декабря прошлого года была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Китайский МИД призвал Америку аннулировать ордер на ее арест и отозвать запрос на экстрадицию Ваньчжоу, а Канаду, в свою очередь, освободить финдиректора Huawei.