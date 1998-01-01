Компания Huawei подала в суд на власти США из-за запрета на ее продукцию

, 5:55 28

Белый дом обвиняет китайскую компанию в слежке.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Китайская компания Huawei подала иск в отношении Белого дома из-за обвинений правительства США властей КНР в слежке с помощью технологий. Об этом сообщает Reuters.

Агентство утверждает, что китайская компания обратилась с иском в окружной суд Техаса. Из заявления Huawei следует, что правительство США так и не смогло доказать свои обвинения, которые бы оправдали введение ограничений в стране на продукцию Huawei.

Китайская компания оказалась под угрозой санкций после того, как власти США и Австралии обвинили ее в промышленном шпионаже с помощью оборудования, которое используется во всем мире.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 1 декабря прошлого года была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Китайский МИД призвал Америку аннулировать ордер на ее арест и отозвать запрос на экстрадицию Ваньчжоу, а Канаду, в свою очередь, освободить финдиректора Huawei.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:44
«Куда уходят бабки» — Шнуров высмеял в стихах траты мужчин на 8 марта
6:31
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
6:24
«Я хочу его убить»: Королева красоты из Волгограда о бывшем муже
6:12
Репортаж: Какое наказание хотят ввести за «скрученный пробег» автомобиля
5:55
Компания Huawei подала в суд на власти США из-за запрета на ее продукцию
5:43
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой
5:43
Назван ТОП-5 наиболее «пьющих» регионов России
5:23
Зажигательное видео: Мадуро пустился в пляс под песню, посвященную ему
5:06
Глава Петербурга пообещал «отчислять» чиновников за бюрократические проволочки
4:40
Кирилл «Руки-базуки» Терешин сыграет в фильме «Брат 3»
4:15
Видео: «Манчестер Юнайтед» сенсационно выбил «ПСЖ» из Лиги Чемпионов
3:40
В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство
3:15
Почему чиновники решили, что питание детей в школах — «ответственность родителей»
2:43
Репортаж: Как депутаты Госдумы сорвали выступление министра экономического развития
2:16
Несколько граждан США задержаны в Новороссийске
1:46
Шнуров в стихах ответил жителям Энгельса, предложившим поставить ему памятник
1:24
Уровень «Земля плоская»: Постпред Британии в ООН высказалась о российской науке
0:52
Боярский и братья Запашные поздравят жительниц Петербурга с 8 марта в метро
0:31
Опубликовано видео допроса женщины, пытавшейся продать свою новорожденную дочь
0:11
Ученые сообщили о третьем случае в мире излечения от ВИЧ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

2 мар

Китай выразил протест из-за решения Канады выдать США финдиректора Huawei

«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта
21 марта — годовщина возвращения Крыма в состав России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама