Известный российский певец Сергей Шнуров посвятил один из последних постов в Instagram приближающемуся празднику — Международному женскому дню. В честь этого события лидер группировки «Ленинград» сочинил стихотворение, что называется, на злобу дня.
Только вот текст получился совершенно не романтический. Вместо того, чтобы писать хвалебные оды женщинам, артист решил в социальной сети высмеять мужчин, которые тратят огромные суммы на то, чтобы удивить возлюбленную в праздничный день.
— Куда уходят бабки? — обратился певец с риторическим вопросом к своим подписчикам.
Он отметил, что в праздничной суматохе деньги мгновенно «мигрируют», а карман так же быстро пустеет.
— Карман обыкновенно
Пустел, но вместе с тем,
Достал последний чирик,
Отдал его не глядя.
Услышал панегирик, -
Иди работай, дядя!
Как рыцарь будь в доспехах,
Карманов нет у лат!
Ну все прощай, успехов,
До следующих зарплат.
Ах, да! Восьмое Марта!
Подарок не забудь,
Перевести на карту.
Целую, милый, будь, — написал певец.
Новую публикацию Шнуров сопроводил фотографией надписи «восьмое марта», выложенной из купюр.
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Многие подписчики лидера группировки «Ленинград» по достоинству оценили творчество своего кумира.
— Гениально!
— Шикарно!
— Шедевр! Будь! — отметили комментаторы.
Другие, в свою очередь, принялись считать, сколько денег Сергею потребовалось, чтобы выложить надпись.
— 79700!
— 81700 насчитал.
— 78500, — писали пользователи.
Впрочем, Шнуров довольно часто радует поклонников своими «шедеврами». В среду, 6 марта, он также адресовал стихотворение жителям Энгельса, предложившим поставить ему памятник.