Известный российский певец Сергей Шнуров посвятил один из последних постов в Instagram приближающемуся празднику — Международному женскому дню. В честь этого события лидер группировки «Ленинград» сочинил стихотворение, что называется, на злобу дня.

Только вот текст получился совершенно не романтический. Вместо того, чтобы писать хвалебные оды женщинам, артист решил в социальной сети высмеять мужчин, которые тратят огромные суммы на то, чтобы удивить возлюбленную в праздничный день.

— Куда уходят бабки? — обратился певец с риторическим вопросом к своим подписчикам.

Он отметил, что в праздничной суматохе деньги мгновенно «мигрируют», а карман так же быстро пустеет.

— Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, -

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну все прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь, — написал певец.

Новую публикацию Шнуров сопроводил фотографией надписи «восьмое марта», выложенной из купюр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Мар 2019 в 4:52 PST

Многие подписчики лидера группировки «Ленинград» по достоинству оценили творчество своего кумира.

— Гениально!

— Шикарно!

— Шедевр! Будь! — отметили комментаторы.

Другие, в свою очередь, принялись считать, сколько денег Сергею потребовалось, чтобы выложить надпись.

— 79700!

— 81700 насчитал.

— 78500, — писали пользователи.

Впрочем, Шнуров довольно часто радует поклонников своими «шедеврами». В среду, 6 марта, он также адресовал стихотворение жителям Энгельса, предложившим поставить ему памятник.