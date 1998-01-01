Анфиса Чехова похвасталась повадившимся поить ее кофе мускулистым «другом»

, 14:37 Фото 543

Телеведущая опубликовала в Instagram загадочные снимки.

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с отдыха, на которых видно, как за ней ухаживает мускулистый мужчина. Пока светская львица нежится в гамаке над бассейном, он приносит ей кофе.

— Хорошо, когда у тебя есть друг, который приносит тебе кофе в постель и одновременно делает такие космические фото, — подписала Чехова публикацию.

Поклонники телеведущей в комментариях открыто позавидовали ее времяпровождению.

— Кайф! Мне бы так! — заявил один из них.

— Ох, хорошо же устроилась, чертовка! — не сдержался другой.

Также некоторые подписчики заподозрили, что так называемый «друг» — новый возлюбленный Анфисы Чеховой.

— Анфиса, так может делать только влюбленный мужчина! — прокомментировал пользователь.

Светская львица, в свою очередь, предпочла не отвечать на эти домыслы.

Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая снялась топлес на мальдивском пляже.

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