Анфиса Чехова похвасталась повадившимся поить ее кофе мускулистым «другом»

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с отдыха, на которых видно, как за ней ухаживает мускулистый мужчина. Пока светская львица нежится в гамаке над бассейном, он приносит ей кофе.
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Поклонники телеведущей в комментариях открыто позавидовали ее времяпровождению.
— Кайф! Мне бы так! — заявил один из них.
— Ох, хорошо же устроилась, чертовка! — не сдержался другой.
Также некоторые подписчики заподозрили, что так называемый «друг» — новый возлюбленный Анфисы Чеховой.
— Анфиса, так может делать только влюбленный мужчина! — прокомментировал пользователь.
Светская львица, в свою очередь, предпочла не отвечать на эти домыслы.
Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая снялась топлес на мальдивском пляже.