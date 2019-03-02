«Горячая девушка»: Пышногрудая Анфиса Чехова снялась топлес на мальдивском пляже

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила сеть очередным «горячим» снимком. Девушка опубликовала в Instagram откровенное фото с мальдивского пляжа, на котором обнажила свою знаменитую грудь. За несколько часов публикация из «райского уголка» набрала почти 70 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Paradise🌴🌺🌞 Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 2 Мар 2019 в 12:28 PST

«Аппетитные формы» светской львицы привели фанатов в восторг, особенно порадовались новой публикации «шалуньи» представили мужского пола. Пользователи осыпали звезду комплиментами и подчеркнули, что о такой фигуре можно только мечтать.

— Какая горячая девушка!

— Сочная девушка!

— Нельзя быть на свете красивой такой!

— Такая шикарная фигура, такая красота! Не стыдно показывать! Умница, молодец!

— Я бы такую роскошную грудь даже ладошкой бы не прикрывала! — писали пользователи.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала интригующие Stories из отпуска на Мальдивах. Девушка рассказала, что проводит отдых в компании бородатого мужчины по имени Эдуард.