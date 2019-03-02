«Горячая девушка»: Пышногрудая Анфиса Чехова снялась топлес на мальдивском пляже

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила сеть очередным «горячим» снимком. Девушка опубликовала в Instagram откровенное фото с мальдивского пляжа, на котором обнажила свою знаменитую грудь. За несколько часов публикация из «райского уголка» набрала почти 70 тысяч лайков и более тысячи комментариев.
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«Аппетитные формы» светской львицы привели фанатов в восторг, особенно порадовались новой публикации «шалуньи» представили мужского пола. Пользователи осыпали звезду комплиментами и подчеркнули, что о такой фигуре можно только мечтать.
— Какая горячая девушка!
— Сочная девушка!
— Нельзя быть на свете красивой такой!
— Такая шикарная фигура, такая красота! Не стыдно показывать! Умница, молодец!
— Я бы такую роскошную грудь даже ладошкой бы не прикрывала! — писали пользователи.
Ранее Анфиса Чехова опубликовала интригующие Stories из отпуска на Мальдивах. Девушка рассказала, что проводит отдых в компании бородатого мужчины по имени Эдуард.