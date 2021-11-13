Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации по выбору куриных яиц. Эксперты отметили, что надписи «био», «эко» и подобные на таком продукте никаким образом не указывают на лучшее качество. Также в ведомстве советуют не обращать внимание на некоторую шероховатость скорлупы — это естественно для яиц.

Отдельно специалисты обратили внимание, что яйца имеют свой срок годности. Так, диетическая категория хранится не более семи суток, а вот столовые куриные яйца могут «прожить» почти месяц — до 25 дней. Чтобы продукт оставался свежим в течение всего обозначенного срока реализации, хранить его нужно согласно требуемым условиям: при температуре от 0 до +5 градусов, отдельно от мясных и рыбных продуктов.

5-tv.ru, в свою очередь, обратился к кандидату медицинских наук Маргарите Ковалевой с просьбой рассказать насколько полезны куриные яйца, и когда вкусный продукт может оказаться источником проблем для здоровья. Врач-диетолог в эксклюзивном интервью отметила, что куриные яйца очень полезны для человеческого организма, поскольку являются прекрасным источником белка.

«Это достаточно гармоничный продукт, с высокой питательной биологической ценностью, с аминокислотами, коих в составе не менее чем 20. Прекрасно усваиваемый компонент пищи», — рассказала она.

Однако не стоит усердствовать в количестве его потребления. Злоупотребление яйцами не пойдет вам на пользу — напротив, приведет к проблемам со здоровьем.

«Зачастую люди прибегают к ежедневному использованию куриных яиц в количестве до трех и даже четырех яиц в день. Безусловно, они могут получить проблемы в силу недостаточности питательных компонентов из состава других продуктов. И плюс формирование проблем на основе использования жировых компонентов из состава яйца», — пояснила диетолог.

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Кроме того, может оказаться, что такой источник белка просто не переносится организмом. Она может появиться при наличии у человека аутоиммунных заболеваний, дерматозов, депрессии и даже эректильной дисфункции. Дело в том, что отторгаемый организмом продукт формирует в теле иммунные комплексы. Когда неподходящий продукт поступает регулярно, иммунитету приходится постоянно формировать все новые и новые комплексы, беспрестанно находясь в возбужденном состоянии. Такая ситуация чревата развитием новых аутоиммунных диагнозов.

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