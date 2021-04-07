Благовещение: Что можно и нельзя делать верующим 7 апреля

Благовещеньев день 7 апреля считается одним из четырех важнейших событий года: Рождество — Благовещение — Иван Купала — Воздвиженье. Считается, что именно в Благовещение и начинается так называемое летнее полугодие — зима перестает сопротивляться весне и покорно сдает свои позиции. А еще 7 апреля просыпаются обитатели лесов, рек и озер. «Щука хвостом лед разбивает», — говорят про Благовещеньев день.

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Что можно и нужно делать в Благовещение

Самое главное — в Благовещение разрешено максимальное послабление для всех, кто постится. 7 апреля вам можно съесть даже рыбу, обязательно этим воспользуйтесь. Следующий такой сытный день у вас только через 2,5 недели.

Те, у кого есть возможность, должны непременно сходить в храм, на литургию. Если возможности нет, оставайтесь дома, но обязательно в этот день найдите время для чтения правильной литературы, молитв, размышлениях о Боге, своем месте и предназначении в мире.

Можно ли работать в Благовещение

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Говорят, на Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет, то есть делать ничего нельзя. Возможно, люди действительно устраивали себе выходной 7 апреля, но очень давно, когда их распорядок подчинялся церковному календарю. Тогда верующие жили на земле и в большинстве своем занимались сельским хозяйством. Шесть дней — с 1 по 6 апреля они пасли скот, пахали, убирали, поливали, а 7 апреля — в Благовещеньев день — могли устроить себе отдых. В XXI веке представить подобное сложно — врачи лечат людей, педагоги читают лекции, пекари готовят хлеб…

В общем, если у вас есть возможность перенести какие-то свои крупные дела или мероприятия на 8 апреля и далее — сделайте это. Если нет — не волнуйтесь, работать в Благовещение не грех.

Мифы Благовещеньева дня

Благовещение обросло всевозможными правилами и приметами. Но стоит понимать, что почти все они возникли очень давно, определенными людьми в определенных регионах, и строго следовать им не нужно. Священнослужитель Павел Ильинский озвучил самые распространенные заблуждения — скажем так, мифы Благовещения.

7 апреля, в Благовещение нельзя отдавать что-то из своего дома и одалживать деньги, может пропасть здоровье — миф, можно отдавать и одалживать;

Нельзя стричься и причесывать волосы — миф, можно и даже нужно, если вы проснулись растрепанным;

Нельзя жечь свечи и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить тень ангела — миф;

Нельзя надевать новую одежду, она порвется или сильно испачкается — миф. Но если вам очень хочется, то можете новое и не надевать. Но не увлекайтесь!

Как правильно провести Благовещеньев день 7 апреля

Наилучшее решение — провести Благовещение спокойно, радостно, духовно. Позвольте себе чуть больше обычного в плане еды — в этот день послабление, помните? По возможности отложите важные дела, сходите в храм или почитайте молитвы дома. Подумайте, поразмышляйте и помечтайте.