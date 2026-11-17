Певица Нюша рассталась с диджеем Владом Ханецким

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассталась с диджеем Владом Ханецким спустя примерно полтора года отношений. Об этом сообщило Super.ru.

По данным издания, сначала на изменения в личной жизни артистов указало их поведение в социальных сетях. Нюша и Ханецкий перестали быть подписаны друг на друга, а диджей начал оставлять комментарии под фотографиями других девушек. Позднее информацию о расставании подтвердил источник, близкий к артистам.

Еще летом Нюша и Ханецкий выпустили совместную песню. Однако спустя некоторое время они перестали публиковать совместные романтические снимки. При этом старые фотографии с диджеем певица пока не удаляла.

Поначалу артисты старались не афишировать отношения. Об их романе стало известно после публикации друзей Нюши, которые случайно раскрыли личность ее избранника. Вскоре певица сама подтвердила отношения, опубликовав совместное видео.

Ханецкий родом из Саратова и выступает под псевдонимом Khaney. В разные годы он сотрудничал с Джиганом и группой Artik & Asti.

До отношений с диджеем Нюша семь лет состояла в браке с предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги развелись в августе 2024 года. У пары двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

В начале ноября в семье певицы произошел еще один непростой эпизод. Ее сестра, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского после пожара в московской квартире. Спортсменка получила сильные ожоги.

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