Какой знак зодиака считается самым «магическим»

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Алиса Маркова
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Астрологи рассказали, представители какого знака зодиака способны повлиять даже на чужую психику.

Какой знак зодиака считается самым «магическим»

Фото: Depositphotos / serezniy

Самым «магическим» знаком зодиака считается Скорпион. По мнению специалистов, представители этого знака зодиака обладают сильной интуицией и даже способны повлиять на чужую психику. Кроме того, люди, родившиеся в период с конца октября по конец ноября, могут использовать любые свои способности в корыстных целях, заявили астрологи.

На самих Скорпионов, в свою очередь, повлиять очень сложно. Они умеют противостоять негативной энергетике. Астрологи подчеркивают, что в общении с представителями данного знака зодиака стоит проявлять осторожность.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое лучшее время года для каждого знака зодиака. Астролог назвала периоды, в которые представители зодиакального круга наиболее ярко чувствуют внутренние подъемы и более расположены к успеху.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.56
0.29 82.52
-0.25
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