Какой знак зодиака считается самым «магическим»

Самым «магическим» знаком зодиака считается Скорпион. По мнению специалистов, представители этого знака зодиака обладают сильной интуицией и даже способны повлиять на чужую психику. Кроме того, люди, родившиеся в период с конца октября по конец ноября, могут использовать любые свои способности в корыстных целях, заявили астрологи.

На самих Скорпионов, в свою очередь, повлиять очень сложно. Они умеют противостоять негативной энергетике. Астрологи подчеркивают, что в общении с представителями данного знака зодиака стоит проявлять осторожность.

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