Фото: Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке

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Модель Алена Краснова в повседневной жизни выглядит не так гламурно, как привыкли видеть ее подписчики.

Фото: Instagram @alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в Instagram в разделе «сторис» показал подписчикам свою супругу Алену Краснову в домашней обстановке, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Это тот редкий случай, когда модель можно увидеть без макияжа и в спортивных штанах.

Instagram @npresnyakov

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Алена Краснова в повседневной жизни не так гламурна, какой ее привыкли видеть фолловеры — девушка на отдыхе одевается максимально просто и практично.

Instagram @alenakrasnova

Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. С тех пор пара старается проводить свободное время вместе и много путешествует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем внук Пугачевой обратился к медикам.

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Комментарии

Natali Natali 4 май, 18:25 #

Обычная пара,если бы не статус бабушки Аллы.

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