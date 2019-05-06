Поклонники певицы Любови Успенской пришли в восторг от дочери артистки — 29-летней Татьяны Плаксиной. Успенская выложила в Instagram кадры с ее сольного выступления.
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Посмотрев их, пользователи озадачились, почему, имея такой роскошный голос, Плаксина не пела раньше.
Также она добавила, что в воскресенье, 5 мая, у дочери прошел второй концерт в турецком Белеке.
«Почему, имея такой талант, она раньше не запела?» — спросил юзер в комментариях к публикации.
«Мои поздравления! У вас очень талантливый ребенок!» — добавил другой.
«Танечка! Умничка! Гордость мамы!» — поддержал еще один поклонник.
Также пользователи отметили, что Успенская и Плаксина очень похожи, как внешне, так и тембром голоса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица отказалась от титула королевы шансона.