Поклонники певицы Любови Успенской пришли в восторг от дочери артистки — 29-летней Татьяны Плаксиной. Успенская выложила в Instagram кадры с ее сольного выступления.

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Посмотрев их, пользователи озадачились, почему, имея такой роскошный голос, Плаксина не пела раньше.

«Вчера я представила свою дочь Татьяну Плаксину на сцене в Кемере. Зал был в восторге от ее выступления. Оно не было запланированным, Татьяна без единой репетиции выступила великолепно. Я горжусь», — поделилась Любовь Успенская с фанатами.

Также она добавила, что в воскресенье, 5 мая, у дочери прошел второй концерт в турецком Белеке.

«Почему, имея такой талант, она раньше не запела?» — спросил юзер в комментариях к публикации.

«Мои поздравления! У вас очень талантливый ребенок!» — добавил другой.

«Танечка! Умничка! Гордость мамы!» — поддержал еще один поклонник.

Также пользователи отметили, что Успенская и Плаксина очень похожи, как внешне, так и тембром голоса.

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