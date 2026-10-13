«У меня не было выбора»: Успенская раскрыла причину отмены концертов

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 37 0

Артистка опровергла информацию о проблемах со здоровьем.

Любовь Успенская объяснила отмену концертов

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Успенская объяснила отмену концертов ошибками организаторов тура

Певица Любовь Успенская была вынуждена прервать гастроли из-за слишком плотного расписания и неверно рассчитанного времени на переезды между городами. Об этом артистка рассказала в беседе с Газета.ру.

По словам исполнительницы, организаторы заверили ее, что дорога между концертными площадками будет занимать около двух часов. Однако в действительности на переезды требовалось значительно больше времени, а выступления были запланированы почти без выходных.

«Изначально была информация о том, что время в пути между городами занимает около двух часов. На деле оказалось, что в дороге нужно было провести часов шесть, а то и больше. А еще концерты стоят в расписании практически ежедневно, без перерывов на восстановление сил, мы просто не успевали добраться, у меня не было другого выбора», — объяснила Успенская.

Из-за накладок с маршрутом певица не могла вовремя прибывать на следующие концерты. При этом насыщенный график практически не оставлял ей возможности выспаться и отдохнуть. В результате продолжить гастрольную поездку по первоначальному расписанию не удалось.

Успенская также обратилась к поклонникам, обеспокоенным сообщениями о ее самочувствии, и подчеркнула, что отмена выступлений никак не связана с ее здоровьем.

«Дорогие слушатели и зрители, спасибо за ваше неравнодушие! Проблема действительно заключалась не во мне, со мной все хорошо», — заверила артистка.

Поводом для обсуждения состояния певицы стала отмена ее выступления в Саратове 9 октября. Как рассказывали зрители, их заранее не предупредили об изменениях в программе. Организаторы концерта ситуацию не комментировали.

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