Совфед может выступить с инициативой о запрете курения кальянов в ресторанах

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин на совещании 31 мая планирует выступить с инициативой о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок», — заявил сенатор, предложив распространить запрет на курение не только сигарет в общественных местах, но и кальянов.

Член Совфеда считает, что в питейных заведениях посетители раскуривают не только кальянный табак, но и курительные смеси, которые не входят в общее регулирование табачных изделий.

Кроме того отмечается, что половина всего табака для кальянов является контрафактной продукцией. Соответственно вред наносится не только здоровью курящих людей, но и государственному бюджету, в состав которого не поступают доходы с акцизов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что назван самый эффективный способ отказа от курения.