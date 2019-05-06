Турист-нарушитель упал в кратер вулкана на Гавайях

Путешественник нарушил правила поведения на смотровой площадке действующего вулкана Килауэа. 32-летний турист во время экскурсии в Национальном парке Гавайских вулканов перелез через защитное ограждение в поисках точки для лучшего обзора, поскользнулся и рухнул вниз. Об этом сообщает The New York Times.

Пролетевшего не менее 20 метров мужчину спасатели искали девять часов и обнаружили живым на узком выступе кратера. Горе-туриста подняли на поверхность и госпитализировали. Мужчина сильно травмирован, но врачи называют его состояние стабильным.

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