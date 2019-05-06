Эффектное зрелище: Когда россияне увидят грандиозный звездопад

Насладиться эффектным зрелищем, увидеть десятки звезд и загадать самые сокровенные желания можно будет в ночь на вторник, 7 мая. В этот день астрономы пообещали россиянам грандиозный звездопад, сообщается на сайте Московского планетария.

Жителей страны ожидает невероятно мощный и богатый метеорный поток в предрассветные часы, отмечают специалисты. В это время можно будет засвидетельствовать до 50 звезд в час и насладиться уникальным небесным явлением.

По информации экспертов, звездный дождь обещает быть чрезвычайно ярким и зрелищным, поскольку в 2019 году условия наблюдения Майских Акварид в средних широтах особенно благоприятны.

Ранее полюбоваться звездным небом москвичи могли с 16 по 25 апреля.