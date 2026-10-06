«Кого из детей обнять первым?» — Пассажирка Flydubai о моменте падения самолета

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Женщина пыталась успокоить дочерей, пока другие пытались успокоить пилотов.

Пассажирка Flydubai о моменте падения самолета — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Daily Mail: пассажирка Flydubai боялась за дочерей при падении самолета

Пассажирка рейса Flydubai Литал Хиршл-Шахар рассказала, что во время резкого снижения самолета боялась за детей и не знала, кого из них обнять первым. Об этом сообщает Daily Mail.

Boeing 737 Max следовал в Тель-Авив, когда его попытался захватить один из пилотов. Женщина сидела с дочерьми в десятом ряду.

По ее словам, она старалась сохранять спокойствие ради девочек, хотя сама чувствовала приближение смерти и с трудом дышала. Дети заметили, что мать побледнела.

«Что я могу сделать? Кого мне взять на руки первым? Чью руку взять первой? Кого мне обнять?» — вспоминала 38-летняя Хиршл-Шахар.

На борту во время инцидента находились более 180 человек. Другая пассажирка, Тали Манес, рассказала, что услышала громкие удары со стороны кабины, когда вела шестилетнюю дочь в туалет.

Второго пилота Хамама аль-Хаммами обвиняют в нападении с топором на капитана Смита Маччхара и попытке разбить самолет. Во время снижения несколько пассажиров направились в кабину, чтобы остановить второго пилота.

Два пилота, летевшие в салоне вне службы, помогли посадить самолет в Табуке на северо-западе Саудовской Аравии.

Хиршл-Шахар призналась, что крики, звучавшие на борту, она не может забыть.

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