Число погибших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух

Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома в Барыбино (Домодедово) тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в здании женщина получила травмы. Еще одним погибшим стал 20-летний мужчина из поселка Радумля Солнечногорского округа.

Всего, по данным губернатора, пострадали девять человек. В семи муниципалитетах повреждены 47 частных домов. Речь идет о Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре.

В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Жильцы не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной.

Кроме того, в результате атаки получили повреждения три автомобиля — два в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло возгорание на территории склада, которое уже потушили.

На пострадавших территориях продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Власти намерены оказать помощь жителям и приступить к восстановлению поврежденных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 08:30 1 сентября до 08:30 5 октября в сторону Московского региона летели 9994 беспилотных летательных аппарата. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большую часть дронов силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к столице за указанный период были уничтожены 862 беспилотника.

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