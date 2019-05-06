Песков: Слова Помпео о связи ракетных пусков и визита Ким Чен Ына некорректны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о связи между визитом Ким Чен Ына во Владивосток и ракетными запусками КНДР.

«Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать», — сказал он.

Ранее Помпео «разглядел» связь между визитом Ким Чен Ына в РФ с проведенными Пхеньяном девять дней спустя, 4 мая, учениями с использованием новых тактических управляемых ракет.

5-tv.ru публиковал фото этих учений. 25 апреля Ким Чен Ын посетил Россию с государственным визитом, у лидера КНДР состоялись переговоры с президентом страны Владимиром Путиным.