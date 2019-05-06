Житель поселка Пионерский Свердловской области стал жертвой нападения агрессивного пса, охраняющего лесопилку. По словам свидетелей, огромный пес набросился на 34-летнего Николая Н. проходившего мимо частного предприятия. Собака породы алабай затащила мужчину в свою конуру, разделалась с ним, а после вытащила наружу. Об этом сообщает URA.RU.

Трагедия произошла накануне, 5 мая. По словам местных жителей, псы, охраняющие пилораму, часто проявляют агрессию и бросаются на людей, или собак, которые проходят мимо. Хозяин предприятия регулярно вывозит псов для участия в собачьих боях.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку случившегося.

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