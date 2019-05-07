Видео: Как делаются восковые фигуры знаменитостей и кто такой постижер

Восковые фигуры, как и многие другие диковины на потеху публике в Россию впервые привез Петр I. Царю так понравился жанр, что он заказал и свой собственный скульптурный портрет. В XVII–XVIII веке восковые модели отливали с натуры и выставляли для того, чтобы простой люд мог видеть своих знаменитых современников. Иван Ургант и Николай Валуев художникам не позировали. Сегодня изображения делают по фотографиям.

«Наш жанр называется гиперреалистическое искусство. Мы воссоздаем вплоть до мельчайших подробностей образ человека. И малейшее отклонение человеческий глаз фиксирует, и зрители говорят, что фигура не получилась», — объясняет арт-директор Алексей Чужов.

Наиболее живыми получаются персонажи, выполненные их воска. Но это трудоемкое и дорогостоящее производство. Поэтому сегодня чаще работают с силиконом, а невидимые части экономно делают из пластика. Фигуры часто меняются телами — Человек-Паук, например, в свое время был Миком Джагером. Ассортимент восковых фигур зависит от зрительских предпочтений: в 2000-х был спрос на политических деятелей, сейчас — на тех, кого часто показывают по телевизору. У постижеров другие критерии интереса. Им нравятся сложные персонажи — например, царь Иван Васильевич.

«Когда делали голову, разогреваешь голову лампой — и два раза лампочка взрывалась у меня просто в руках. И даже был такой эпизод интересный, выступила испарина на лице у Ивана Грозного», — рассказывает постижер Ольга Шумилова.

Иван Грозный — гордость выставки. Его голову лепили по исторической реконструкции черепа. Фактически точный материал удается использовать нечасто — брать слепки со знаменитостей неудобно, мастера зачастую наделяют своих героев собственными кистями рук и ушами. Раньше использовали настоящие зубные протезы, сегодня в работу идет силикон. Но даже со всеми условностями получается добиться того самого эффекта живого присутствия, за которым в музей восковых фигур приходят посетители.

«Вот что-то им нужно понять. Через скульптуру, через внешний образ, через соотношение внешнего образа и внутреннего содержания они что-то стараются себе уяснить. И я подозреваю, не до конца даже формулируя, что они хотят увидеть», — говорит Алексей Чужов.

Сделать исторически деятелей восковыми и доступными для каждого — эта идея будет актуальна всегда, пока есть живое любопытство и желание приблизиться к тем, кто правит миром и нашим воображением. Впрочем, и первоначальное назначение восковых фигур — в культуре погребального обряда — тоже проступает сквозь силиконовые лица прошлого. Не случайно их побаиваются даже те, кто лепит им носы и наращивает бороды.

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