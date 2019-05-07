Видео: В подвале храма под Петербургом из стен начала выделяться ртуть

Находка рабочих едва не привела к экологической катастрофе в туристическом пригороде Петербурга. В самом центре Пушкина в подвале храма из стен начала выделяться ртуть.

Фотографию сделали рабочие, которые проводили реставрацию. Восемь человек срочно госпитализировали. Специалисты, которые обследовали подземелье, пришли к неутешительному выводу — на очистку потребуется больше трех месяцев.

Но угрозы жителям города нет. Территорию церкви Иулиана Торсийского оцепили. По всей видимости, ядовитый металл остался в храме еще с советских времен, в нем располагались мастерские. Под охрану здание взяли только в 87 году, а реставрировать начали в 2012-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разлив ртути произошел возле колледжа в Москве.