Редких животных, которых не видели десятилетиями, обнаружили в Москве

В природных зонах Москвы обнаружили следы редких животных

В Москве провели комплексное обследование 11 охраняемых зеленых территорий, в рамках которого ученые нашли редкие виды животных. Об этом сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Исследование провели специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук и другими научными организациями. Помимо традиционных наблюдений, по словам Урожаевой, впервые применили анализ ДНК окружающей среды и климатическое моделирование.

Руководитель департамента рассказала, что в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» впервые с 1997 года обнаружили обыкновенного вьюна, а также единственную в Москве популяцию прыткой ящерицы. Также в заказнике «Долина реки Сетунь» анализ ДНК указал на присутствие европейской норки. В столице обнаружили присутствие и других животных.

«В ландшафтном заказнике „Теплый Стан“ анализ eDNA подтвердил следы лося и кабана, что доказывает важную транзитную роль этой территории. В заказнике „Тропаревский“ найден водоем размножения редчайшего гребенчатого тритона», — подчеркнула Юлия Урожаева.

Лидерами по видовому разнообразию, как утверждает руководитель департамента, стали природно-исторические парки «Москворецкий» и «Битцевский лес». В «Москворецком» выявили большое количество видов растений и насекомых, в том числе мох Dicranum viride (дикранум зеленый), занесенный в Красную книгу России. Битцевский лес назвали главным резерватом редких птиц.

Исследователи также выяснили, что крупные зеленые территории заметно влияют на температуру в городе. Согласно математическому моделированию, в среднем там на четыре градуса прохладнее, чем в районах с плотной застройкой. При сокращении площади особо охраняемых территорий средняя температура может вырасти на два градуса, а во время аномальной жары — на 3,2–3,5 градуса.

По словам Урожаевой, полученные результаты планируют использовать при сохранении редких видов, зонировании природных территорий и формировании единого зеленого каркаса Москвы. Отдельно в столице разработали перечень из 31 инвазивного вида растений и определили меры борьбы с ними.

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