Путин отметил успешное развитие отношений России и Узбекистана

Отношения России и Узбекистана успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана, опубликованном на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества», — отмечается в тексте.

Глава государства отметил, что важной частью двусторонних связей остается взаимодействие между регионами двух стран.

«В торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнерами вовлечено почти 80 субъектов Российской Федерации», — говорится в приветствии.

По словам Путина, Россия и Узбекистан реализуют сотни совместных проектов. Среди них — действующие и строящиеся предприятия различных отраслей, индустриальные и технологические парки, инфраструктурные и социальные объекты.

Президент также назвал Совет регионов востребованным и эффективным механизмом прямого неформального диалога. В его работе участвуют представители региональной и муниципальной власти, бизнеса и общественных организаций, а также ректоры вузов, ученые и деятели культуры.

Путин выразил уверенность, что участники заседаний и экспертных дискуссий смогут определить новые перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 35-летием провозглашения независимости Узбекистана. Российский лидер отметил экономическое и социальное развитие республики, а также ее авторитет на мировой арене. Путин также указал на взаимодействие Москвы и Ташкента по международной повестке, в том числе в вопросах безопасности и стабильности в регионе.

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