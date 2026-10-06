Принцесса Норвегии подала многомиллионный иск против бывшего окружения

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее муж Дурек Верретт подали иски на общую сумму более 80 миллионов долларов против нескольких бывших близких людей. Об этом сообщила норвежская газета VG со ссылкой на судебные документы.

В документах супруги обвиняют ответчиков в клевете и нарушении соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.

«Непрекращающиеся предосудительные действия ответчиков начались несколько лет назад и продолжались, и усиливались в течение 2025 и 2026 годов», — говорится в судебных документах.

В этот период супруги столкнулись с серьезными личными и семейными трудностями. В частности, Верретт перенес тяжелую почечную недостаточность, проходил диализ и недавно перенес пересадку почки. Крое того, Марта Луиза потеряла отца.

Супруги попросили рассмотреть дело с участием суда присяжных. Первое совещание по дальнейшему рассмотрению иска запланировано на декабрь.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 августа умер король Норвегии Харальд V. Монарху было 89 лет. После его смерти обязанности главы государства перешли к наследному принцу Хокону.

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