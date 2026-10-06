Принцесса Норвегии подала многомиллионный иск против бывшего окружения

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Марта Луиза обвинила ранее близких людей в клевете и разглашении информации вопреки заключенным соглашениям.

Почему принцесса Норвегии судится с бывшим окружением

Фото: © Getty Images/Per Ole Hagen/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее муж Дурек Верретт подали иски на общую сумму более 80 миллионов долларов против нескольких бывших близких людей. Об этом сообщила норвежская газета VG со ссылкой на судебные документы.

В документах супруги обвиняют ответчиков в клевете и нарушении соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.

«Непрекращающиеся предосудительные действия ответчиков начались несколько лет назад и продолжались, и усиливались в течение 2025 и 2026 годов», — говорится в судебных документах.

В этот период супруги столкнулись с серьезными личными и семейными трудностями. В частности, Верретт перенес тяжелую почечную недостаточность, проходил диализ и недавно перенес пересадку почки. Крое того, Марта Луиза потеряла отца.

Супруги попросили рассмотреть дело с участием суда присяжных. Первое совещание по дальнейшему рассмотрению иска запланировано на декабрь.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 августа умер король Норвегии Харальд V. Монарху было 89 лет. После его смерти обязанности главы государства перешли к наследному принцу Хокону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

19:00
Радикальные эльфы: мужчину нашли мертвым после собрания культа «секса фейри»
18:50
«Сумочку за миллионы тоже тяжело носить»: «страдания» Брухуновой подняли на смех
18:50
Четверть миллиона за один цветок: как лжефлористы обманывают покупателей
18:40
Студенты протестуют во Франции: часть учебных заведений заблокированы
18:34
В семи городах России отменили рейсы во Вьетнам
18:24
Первый в России роботизированный кластер по производству батарей запустили в Москве

Сейчас читают

Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня