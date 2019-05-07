Недоступная среда: Почти вертикальный пандус у здания службы судебных приставов

Служба судебных приставов в Каменске-Уральском Свердловской области оказалась неприступной крепостью для инвалидов-колясочников. Созданный для них у здания пандус стал полосой препятствий, преодолеть которую даже не каждому здоровому человеку под силу.

Попытки одного из местных жителей попасть на прием к приставам запечатлели камеры видеорегистратора. Мужчине просто не хватает сил, чтобы подняться. Воспользоваться пандусом колясочник так и не смог. Ролик о крутой горе сейчас набирает популярность в сети. Не исключено, что им заинтересуются и в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что инвалидный пандус в красноярской клинике упирается в колонну.