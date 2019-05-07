Видео: Генеральная репетиция парада пройдет на Дворцовой площади в Петербурге

В Петербурге на Дворцовой площади сегодня пройдет генеральная репетиция парада Победы. Уже через несколько часов там строем пройдут более четырех тысяч военных и проследует свыше ста единиц техники. Последний прогон победного марша начнется и на Красной площади.

Она сегодня закрыта для посетителей. В небо поднимется авиация, а по брусчатке проследуют пешие колонны из 13 тысяч человек, а также военная техника, в том числе бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», новейшие танки и ракетные установки.

А накануне возле вечного огня у стен Кремля прошла торжественная церемония — профилактика горелки. Специалисты перенесли пламя и проверили оборудование, которое круглосуточно поддерживает жизнь вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. За ходом работ наблюдали ветераны Великой отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с репетиции тренировочных полетов самолетов ВКС над Москвой.