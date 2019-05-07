Видео: В России могут ужесточить наказание для экстремалов-зацеперов

В России намерены ужесточить наказание для экстремалов-зацеперов. Опасное увлечение каждый год уносит жизни молодых людей, половина из них становится инвалидами. Несчастные случаи с зацеперами приводят к задержке поездов, в результате опаздывают десятки тысяч пассажиров.

Столичные депутаты предлагают увеличить максимальный штраф на всей территории России: за экстремальную езду на электричках, поездах метро будет грозить штраф в размере до полутора тысяч рублей. За повторное нарушение — до 5 тысяч. Но поможет ли это изменить печальную статистику смертельного экстрима выяснял Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как детей в строительной люльке на высоте заметили в Домодедово.