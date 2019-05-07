Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель начальника полиции по оперативной работе Управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает во вторник, 7 мая, ТАСС.

« Задержан (Вячеслав Безлюдько — Прим. ред.) при получении крупной суммы денег, сейчас находится в следственном изоляторе », — заявил собеседник агентства.

Подполковник Безлюдько был назначен на должность в конце 2017 года. Общий стаж службы в правоохранительных органах составляет более двадцати лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело против министра экономики Дагестана связано с госконтрактами. Осман Хасбулатов задержан в Дагестане в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения более двадцати миллионов рублей.