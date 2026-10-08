В Кремле раскрыли тему встречи Путина с президентом Туркменистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым», — рассказал Песков РИА Новости.

По словам представителя Кремля, предметом обсуждения президентов стало развитие отношений между странами.

«Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений», — отметил он.

Другие подробности переговоров остаются нераскрытыми.

Владимир Путин прилетел в Туркмению на два дня в рамках рабочего визита. Российский лидер примет участие в мероприятиях саммита СНГ. Помимо этого, Путин планирует посетить фестиваль национальных блюд стран СНГ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Путина встретили в Туркмении. Российского президента угощали самсой и пловом и другими национальными блюдами. На десерт на торжественном приеме подавали фрукты и мороженое.

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