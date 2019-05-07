Власти Витебска запретили шествие «Бессметного полка»

Власти белорусского Витебска запретили проводить шествие «Бессмертного полка» в городе в четверг, 9 мая. Об этом сообщил один из организаторов акции Вадим Кузьмин.

В ответ на заявление о проведении «Бессмертного полка» витебский горисполком ответил, что подобная акция не запланирована и включение ее в программу мероприятий Дня Победы «не представляется возможным». Ответ подписан председателем горисполкома Виктором Глушиным. Желающим пройти в составе «Бессмертного полка» предлагается поучаствовать в акции «Беларусь помнит».

В прошлом году в Белоруссии был схожий инцидент — власти Минска сначала отказались согласовывать шествие «Бессмертного полка», но затем все же утвердили акцию. Тогда «Бессмертный полк» прошел во всех крупных городах страны, в том числе и в Витебске.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео о том, как акция «Бессмертный полк» прошла в США, Канаде, Китае и Европе.