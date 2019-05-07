В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который ранее был замечен в дорогом отеле Катара в период участия в Ассамблее Межпарламентского союза. Спикера подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, сообщают «Украинские новости».
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В настоящий момент по данным фактам проводится досудебное расследование.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — председателя Верховной Рады застукали на прогулке по Катару в трусах. Андрей Парубий, видимо, решил отдохнуть от работы и провести водные процедуры.