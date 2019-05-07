В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который ранее был замечен в дорогом отеле Катара в период участия в Ассамблее Межпарламентского союза. Спикера подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, сообщают «Украинские новости».

« По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением — Прим.ред.), частью 1 статьи 210 (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом — Прим.ред.) Уголовного кодекса », — говорится в сообщении.

В настоящий момент по данным фактам проводится досудебное расследование.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — председателя Верховной Рады застукали на прогулке по Катару в трусах. Андрей Парубий, видимо, решил отдохнуть от работы и провести водные процедуры.