«Горько!»: Потап и Настя Каменских женятся

Украинский продюсер и поп-исполнитель Потап и певица Настя Каменских сообщили фанатам радостную новость: они решили пожениться. Этого известия поклонники пары ждали несколько лет. Еще со времен создания музыкального дуэта в прессе появились слухи, что отношения звезд не ограничиваются только работой. Вокруг союза Насти и Потапа и ходили многочисленные сплетни, фанаты были убеждены: между исполнителями давно завязался роман.

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Впрочем, сама пара все домыслы долгое время отрицала. Впервые догадки поклонников подтвердил Потап в феврале 2019 года. Он признался, что у них с певицей действительно друг к другу есть чувства, пишет Teleprogramma.pro.

И теперь отношения артистов вышли на новый уровень. Музыканты, любимые миллионами слушателей, сообщили о помолвке. Предварительно, свадьба назначена на 23 мая. Отмечается, что организацию торжества возьмет в свои руки подруга невесты Людмила Голубицкая.

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По словам знакомых пары, церемония пройдет в Киеве, после чего супруги улетят в медовый месяц.

«Наконец-то Потапу и Насте будут кричать „горько“!», — передает слова приятеля Потапа и Насти Teleprogramma.pro.

Окружение знаменитостей искренне радуется предстоящему событию. Наконец-то кричать «горько» будут им, а они, ведь уже однажды пара прокричала традиционные слова на всю страну в своей знаменитой песне «Свадьба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя Каменских дали фанатам повод думать о расставании.