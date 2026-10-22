Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 27 0

Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

Шестаков назначен врио губернатора Приморья

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

«Назначить Шестакова Константина Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Одной из ключевых задач для нового руководителя региона остается повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы.

«Нужно сделать все, чтобы люди хотели переезжать на Дальний Восток, а не отправлялись туда „как на Луну“», — сказал Путин.

Шестакову 44 года, он родился во Владивостоке. В июле 2021 года его избрали главой города, а летом 2026 года переизбрали на новый срок. До этого он работал в администрации Приморского края, руководил региональным департаментом туризма и занимал должности вице-губернатора и заместителя председателя краевого правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указы о кадровых перестановках в правительстве.

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