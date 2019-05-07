Склад, расположенный на территории небольшого аэродрома, загорелся в графстве Нортгемптоншир в Великобритании днем, 7 мая.

На кадрах с места пожара видно, что здание полностью охвачено огнем. По информации Mirror, местные жители жалуются на едкий дым, который окутал близлежащие к аэродрому окрестности. Полиция, в свою очередь, призвала людей держать окна в квартирах закрытыми.

С огнем борются несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Сотрудников аэродрома успели вовремя эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на заводе в Пермском крае.