Более 1000 квадратных метров охватил пожар в административном здании завода в Пермском крае.

В социальных сетях опубликовано видео из города Лысьва, где произошло крупное возгорание на территории завода эмалированной посуды. На кадрах видно, как пламя вырывается из-под кровли, произошло частичное обрушение крыши. Людей эвакуировали. Данные о пострадавших пока не поступали. Подробности происшествия утоняются. По словам местных жителей, пожар мог возникнуть из-за старой проводки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возгорании на территории завода Оборонно-промышленного комплекса «Красмаш» в Красноярске.