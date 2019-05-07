Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что украинские власти устроили за ней слежку. Об этом она заявила во время общения с журналистами в Броварском городском районном суде Киевской области во вторник, 7 мая.

«За мной и однопартийцами власть ведет слежку», — сказала Савченко.

По словам депутата, ей каждый день приходится обследовать свой автомобиль на предмет обнаружения взрывчатых веществ.

По информации ТАСС, 7 мая в суде должно было состояться очередное заседание по делу Надежды Савченко, однако было принято решение о его переносе из-за отсутствия двух адвокатов. Предполагается, что на следующем заседании, 31 мая, народную избранницу возьмут под стражу, поскольку с таким требованием выступает сторона обвинения.

Савченко совместно с бывшим руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном обвиняют в попытке устроить несколько терактов в Киеве. Весной 2018 года их арестовали, но после истечения срока меры пресечения отпустили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Савченко собирается участвовать в выборах в Верховную раду в 2019 году.