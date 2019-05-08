Опубликован список туристов из Новосибирска погибших под лавиной в Горном Алтае

Портал «Новосибирск онлайн» опубликовал список туристов, которые попали под лавину в Горном Алтае. Сообщается, что среди путешественников были студенты Новосибирского государственного университета.

В результате трагедии, которая произошла 6 мая, погибли семь человек, в том числе руководитель отряда.

Николай С. (руководитель); Юлия В.; Сергей Н.; Валерия О.; Иван Ф.;

Дмитрий Ш.; Игорь Б.;

Из туристической группы выжить удалось лишь двум девушкам. Все это время они без связи выходили из гор к людям.

Наталья А.; Екатерина П.

Сейчас к месту гибели новосибирцев на Южно-Чуйском хребте направляется вертолет МЧС со спасателями для проведения поисковой операции. Как стало известно 5-tv.ru лавина сошла на группу на склоне горы Металлург высотой 3933 метра.