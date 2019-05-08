Опубликован список туристов из Новосибирска погибших под лавиной в Горном Алтае

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Новосибирский портал опубликовал список жертв на Южно-Чуйском хребте.

Фото: altai-photo.ru / Артем Головин

Портал «Новосибирск онлайн» опубликовал список туристов, которые попали под лавину в Горном Алтае. Сообщается, что среди путешественников были студенты Новосибирского государственного университета.

В результате трагедии, которая произошла 6 мая, погибли семь человек, в том числе руководитель отряда.

  1. Николай С. (руководитель);
  2. Юлия В.;
  3. Сергей Н.;
  4. Валерия О.;
  5. Иван Ф.;
  1. Дмитрий Ш.;
  2. Игорь Б.;

Из туристической группы выжить удалось лишь двум девушкам. Все это время они без связи выходили из гор к людям.

  1. Наталья А.;
  2. Екатерина П.

Сейчас к месту гибели новосибирцев на Южно-Чуйском хребте направляется вертолет МЧС со спасателями для проведения поисковой операции. Как стало известно 5-tv.ru лавина сошла на группу на склоне горы Металлург высотой 3933 метра.

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