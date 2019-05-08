Опубликован список туристов из Новосибирска погибших под лавиной в Горном Алтае

Портал «Новосибирск онлайн» опубликовал список туристов, которые попали под лавину в Горном Алтае. Сообщается, что среди путешественников были студенты Новосибирского государственного университета.
В результате трагедии, которая произошла 6 мая, погибли семь человек, в том числе руководитель отряда.
- Николай С. (руководитель);
- Юлия В.;
- Сергей Н.;
- Валерия О.;
- Иван Ф.;
- Дмитрий Ш.;
- Игорь Б.;
Из туристической группы выжить удалось лишь двум девушкам. Все это время они без связи выходили из гор к людям.
- Наталья А.;
- Екатерина П.
Сейчас к месту гибели новосибирцев на Южно-Чуйском хребте направляется вертолет МЧС со спасателями для проведения поисковой операции. Как стало известно 5-tv.ru лавина сошла на группу на склоне горы Металлург высотой 3933 метра.