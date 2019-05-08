Брошенные в Крыму украинские МиГ-29 предложили сдать на металлолом

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины оставшиеся на территории Крыма пришли в полную негодность и представляют собой жалкое зрелище. Об этом 8 мая заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По словам парламентария, самолеты уже пять лет стоят без обслуживания на площадках возле моря. Российские военные обеспечивают охрану и следят за пожарной безопасностью техники брошенной Киевом после референдума в 2014 году.
Депутат также исключил возможность использования отдельных запчастей для ремонта российской техники.
Ранее 5-tv.ru писал о плачевном состоянии украинских кораблей, оставшихся в Крыму. Несмотря на предложения российской стороны, Киев отказался забрать боевые суда и прочую технику.