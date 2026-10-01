«Обуздать эмоции»: Песков резко ответил на вопросы о ядерном оружии

Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие

У России нет планов применять ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля заявил призвал европейские страны не поддаваться эмоциональной реакции при оценки ситуации.

«Мы призываем их обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что именно в Европе обсуждают возможный сценарий с использованием российского ядерного потенциала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого прошло обсуждение проектов новой госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства назвал ключевыми следующие направления: укрепление ядерной триады, развитие сил противовоздушной обороны (ПВО), беспилотных комплексов и высокоточного оружия.

Также 5-tv.ru рассказал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия выступает против размещения оружия в космосе.

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