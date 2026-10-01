«Обуздать эмоции»: Песков резко ответил на вопросы о ядерном оружии

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 13 0

Пресс-секретарь президента РФ призвал объективно оценивать ситуацию.

Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Россия не планирует применять ядерное оружие

У России нет планов применять ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля заявил призвал европейские страны не поддаваться эмоциональной реакции при оценки ситуации.

«Мы призываем их обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что именно в Европе обсуждают возможный сценарий с использованием российского ядерного потенциала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого прошло обсуждение проектов новой госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства назвал ключевыми следующие направления: укрепление ядерной триады, развитие сил противовоздушной обороны (ПВО), беспилотных комплексов и высокоточного оружия.

Также 5-tv.ru рассказал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия выступает против размещения оружия в космосе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

19:37
Путин: ВС РФ никогда первыми не атаковали не военные объекты противника
19:31
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением
19:31
Путин призвал вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния
19:29
«Плоды нежелания подойти к эпохе перемен»: Путин о причинах мировых конфликтов
19:24
Путин: нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире
19:22
Путин: хотите жить — давайте жить дружно

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Выступление Путина на XXIII ежегодном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня