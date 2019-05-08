Владимир Путин сменил главкома ВМФ России

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Указом президента главнокомандующим Военно-морским флотом РФ назначен адмирал Николай Евменов, ранее возглавлявший Северный флот.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов

Владимир Путин назначил главнокомандующим ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, который ранее возглавлял Северный флот.

Соответствующий указ президента зачитал на селекторном совещании Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, пишут «Известия».

Министр отметил, что бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев посвятил военной службе 46 лет своей жизни и продолжит работу над «специальными программами в интересах флота» в Объединенной судостроительной корпорации.

Глава государства также назначил командующих Черноморским и Северным флотами — ими стали вице-адмирал Игорь Осипов и вице-адмирал Александр Моисеев соответственно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, где Владимир Путин принял участие в закладке и спуске на воду новых кораблей ВМФ РФ.

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