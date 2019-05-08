Знаменитая американская певица Мадонна неожиданно для всех появилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде. В таком виде ее запечатлели папарацци из The Sun.

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На Мадонне были надеты черная бурка, за которой было невозможно разглядеть лицо 60-летней звезды, солнечные очки и объемная куртка от бренда New York Yankees. Однако во время прохождения таможенного контроля певице пришлось снять свое неоднозначное облачение. Как отмечают журналисты, на тот момент она осталась в футболке и брюках.

По мнению большинства пользователей, скорее всего, в тот день Мадонна не хотела привлекать к себе внимание поклонников и по этой причине закрыла лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одном из интервью певица пожаловалась на огромное количество недоброжелателей.