Дело о нашумевших драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за последние полгода превратилось из скандала в самую настоящую трагикомедию. Пока следователи вели разбирательства, поклонники, недоброжелатели и просто сочувствующие спортсменам всячески высмеивали ситуацию.

Соцсети

Например, стул, которым Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака, неожиданно стал одним из главных мемов. Предмету мебели даже дали отдельное название — «карающий». Более того, особенно ушлые решили воспользоваться ситуацией и обмануть покупателей Avito, выставив на продажу якобы именно тот легендарный стул. Однако, скорее всего, неизвестного «бизнесмена» все же ожидало разочарование. Большинство россиян наверняка видели оперативные кадры из «Кофемании», на которых Кокорин бьет Пака. И стул там был вовсе не белого цвета.

Avito

В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы случился апогей всей вышеописанной истории. Приговоры вынесли не только Александру Кокорину, его брату Кириллу, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому, но и злосчастному предмету мебели.

«Орудие преступления, деревянный стул, — уничтожить», — заявила судья.

Правда, каким именно способом предмет мебели должен быть уничтожен, Елена Абрамова не уточнила. Да и то, как исполнители найдут в московском кафе именно тот стул, тоже непонятно. Но приговор есть приговор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, согласно приговору от 8 мая, игроки петербургского «Зенита» и ФК «Краснодар» проведут в тюрьме 7,5 и 6,5 месяцев соответственно.