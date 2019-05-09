Президент РФ раскритиковал практику переноса сроков по нацпроектам

Заседание Совета по стратегическому развитию сегодня началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе 5 мая.

На Совете подводили первые практические итоги реализации национальных проектов. Президент устроил, как он сам выразился, инвентаризацию, чтобы выяснить - что удалось сделать за год, где есть движение вперед, а где, напротив, очевидные сбои?

Виктор Синеок убедился времени на расскачку больше нет, требования президента становятся жестче.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава государства начал заседание с минуты молчания по погибшим в Шереметьево