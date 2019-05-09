Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны живет в России

В Министерстве труда и занятости подсчитали, сколько ветеранов Великой Отечественный войны проживает в России. По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2019 года их насчитывалось 75 тысяч 495 человек. Об этом сообщает URA.RU.

Сообщается, что каждому ветерану государство ежемесячно выплачивает более 43 тысяч рублей, что в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, согласно справке Минтруда, в России проживает 96 тысяч 323 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 103 тысячи 715 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 144 бывших совершеннолетних узников фашизма, 240 тысяч 352 вдовы инвалидов и участников войны, 762 тысяч 626 тружеников тыла.

В общей сложности, на территории РФ зарегистрированы 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин распорядился ежегодно выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченной ко Дню Победы. В том числе и ветеранам, проживающих в Прибалтике — Латвии, Эстонии и Литве.